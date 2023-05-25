Курс валют в банках

По данным "Минфина", 25 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,15 гривны (+5 копеек против 24 мая), а купить за 37,60 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,25 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 40,85 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,27 гривны (+6 копеек), а продают – за 37,52 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продают – за (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,32 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,75 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,44 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,52 гривны (+4 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (+4 копейки). Евро покупают по 40,65 гривны (без изменений), а продают за 40,80 гривны (без изменений).

Неужели доллар летом может упасть ниже официального

В комментарии 24 Каналу руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что в июне ситуация на валютном рынке не будет отличаться от майской. То есть курс и дальше будет находиться в диапазоне от 36,5 до 37,5 гривны.

Обратите внимание! Эксперт говорит о вероятности и того, что наличный курс не только сравнится с официальным, но и упадет ниже его уровня. Впрочем, она достаточно минимальна.

На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно,

– добавил Паращей.

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