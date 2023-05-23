Курс валют в банках

По данным "Минфина", 23 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,10 гривны (-10 копеек против 22 мая), а купить за 37,60 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,20 гривны (-5 копеек), а продают в среднем по 40,90 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,96 гривны (-24 копейки), а продают – за 37,48 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продают – за (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,06 гривны (-52 копейки), а продажа – 40,86 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,38 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,47 гривны (без изменений).

(+3 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 40,70 гривны (+1 копейка), а продают за 40,85 гривны (без изменений).

Что будет с долларом на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе темпы укрепления гривни станут медленнее. Все потому, что курс приблизился к крайнему пределу.

Коридор средних курсов гривны к доллару при приобретении у банков с размещением на трехмесячном депозите сейчас составляет 37,2 – 37,4 гривны. То есть наличный курс уже вплотную приблизился к его верхнему пределу, что будет направлять часть спроса со стороны населения по безналичной покупке на наличный рынок,

– заметила Анна Золотько.

По ее прогнозам, курс на ближайшие дни будет в районе 37,2 – 37,6 гривны.

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