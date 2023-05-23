Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,10 гривні (-10 копійок проти 22 травня), а купити за 37,60 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,20 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,96 гривні (-24 копійки), а продають – за 37,48 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають – за (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,06 гривні (-52 копійки), а продаж – 40,86 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,38 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,47 гривні (без змін).

(+3 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 40,70 гривні (+1 копійка), а продають за 40,85 гривні (без змін).

Що буде з доларом цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня темпи зміцнення гривні стануть повільнішими. Усе тому, що курс наблизився до крайньої межі.

Коридор середніх курсів гривні до долара за умови придбання у банків з розміщенням на тримісячному депозиті наразі становить 37,2 – 37,4 гривні. Тобто готівковий курс вже впритул наблизився до його верхньої межі, що буде спрямовувати частину попиту з боку населення з безготівкової купівлі на готівковий ринок,

– зауважила Анна Золотько.

За її прогнозами курс на найближчі дні буде в районі 37,2 – 37,6 гривні.

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