Долар різко подешевшав в обмінниках: скільки коштує валюта

За добу американська валюта втратила понад 20 копійок під час купівлі в обмінниках. Така ж ситуація і з євро. Втім в банках долар навпаки набрав.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 37 гривень (+10 копійок проти 8 серпня), а продаж – 37,5 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,77 гривні (-3 копійки), а продають в середньому за 41,5 гривні (-4 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,84 гривні (-21 копійка), а продаж – 37,51 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продаж – (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,73 гривні (-25 копійок), а продаж – 41,61 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,3 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,45 гривні (+5 копійок).

(+1 копійка), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 41,1 гривні (-5 копійок), а продають за 41,35 гривні (без змін).

Що з курсом долара

У розмові з 24 Каналом банкірка Анна Золотько розповіла, що на початку минулого тижня гривня динамічно зміцнювалася в межах корекції після зростання курсу через зміну облікової ставки. Відтак курс більшу частину минулого тижня утримувався в діапазоні 37,3 – 37,45 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Водночас цього тижня на ринку спостерігатиметься тенденція до повільного тяжіння курсу долара до офіційного. Це дає привід прогнозувати поступове зниження попиту на іноземну валюту та корекцію готівкового курсу. На мою думку, цього тижня відновиться тренд на плавне зниження вартості готівкового долара.

За прогнозами Золотько курс впродовж найближчих семи днів знаходитиметься в діапазоні 37,1 – 37,5 гривні.





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