Долар завис на психологічній позначці: де курс найвигідніший
Курс долара тримається на психологічній позначці у 40 гривень вже другий день. Разом з цим за добу валюта дещо подешевшала на чорному ринку та у обмінниках.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 26 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 25 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,90 гривні за долар (без змін).
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Євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,90 гривня за євро (без змін);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,52 гривні (-23 копійки), а продають – за 40,80 гривні (-15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,38 гривні (-27 копійок) та продаж – 40,71 гривні (-22 копійки)
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,63 гривні (-17 копійок), а продаж – 40,80 гривня (-10 копійок).
- Євро продають по 40,43 гривні (-22 копійки), а купують за 40,73 гривні (-17 копійок).
Яким буде курс валют
Експертка Анна Золотько у коментарі 24 каналу підкреслила, що рівень у 41 долар – серйозний психологічний бар’єр, лінія спротиву, яку попри неодноразові спроби продавцям валюти подолати поки не вдається.
Якщо численні апокаліптичні прогнози зрештою не справдяться, цілком ймовірно, що курс гривні зможе втриматися в межах коридору 40 – 41 гривні за долар. Проте якщо ринок встигне перетнути позначку 41 гривня за долар, курс отримає новий поштовх для зростання і в такому випадку до кінця тижня на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 40,5 – 41,5 гривні за долар. І поки другий сценарій виглядає більш ймовірним.
На думку приватного інвестора Василя Матія, курс валют цієї осені залежатиме від двох ключових чинників:
- тривалості бойових дій,
- політики Нацбанку.
Тому що в залежності від того, який об'єм золотовалютних резервів НБУ готовий показати для підтримання курсу, це й безпосередньо вплине на кінцеве значення курсу. А об'єм золотовалютних резервів залежить від об'єму західної підтримки, яку ми отримуємо від наших партнерів.