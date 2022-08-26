Долар завис на психологічній позначці: де курс найвигідніший

Курс долара тримається на психологічній позначці у 40 гривень вже другий день. Разом з цим за добу валюта дещо подешевшала на чорному ринку та у обмінниках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 26 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 25 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,90 гривні за долар (без змін).

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Євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,90 гривня за євро (без змін);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,52 гривні (-23 копійки), а продають – за 40,80 гривні (-15 копійок), за даними finance.ua.

(-23 копійки), а продають – за (-15 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,38 гривні (-27 копійок) та продаж – 40,71 гривні (-22 копійки)

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,63 гривні (-17 копійок), а продаж – 40,80 гривня (-10 копійок).

(-17 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро продають по 40,43 гривні (-22 копійки), а купують за 40,73 гривні (-17 копійок).

Яким буде курс валют

Експертка Анна Золотько у коментарі 24 каналу підкреслила, що рівень у 41 долар – серйозний психологічний бар’єр, лінія спротиву, яку попри неодноразові спроби продавцям валюти подолати поки не вдається.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Якщо численні апокаліптичні прогнози зрештою не справдяться, цілком ймовірно, що курс гривні зможе втриматися в межах коридору 40 – 41 гривні за долар. Проте якщо ринок встигне перетнути позначку 41 гривня за долар, курс отримає новий поштовх для зростання і в такому випадку до кінця тижня на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 40,5 – 41,5 гривні за долар. І поки другий сценарій виглядає більш ймовірним.

На думку приватного інвестора Василя Матія, курс валют цієї осені залежатиме від двох ключових чинників:

тривалості бойових дій,

політики Нацбанку.

Василь Матвій Приватний інвестор Тому що в залежності від того, який об'єм золотовалютних резервів НБУ готовий показати для підтримання курсу, це й безпосередньо вплине на кінцеве значення курсу. А об'єм золотовалютних резервів залежить від об'єму західної підтримки, яку ми отримуємо від наших партнерів.

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