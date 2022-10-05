Долар стрімко подешевшав: де курс найвигідніший

Долар знову стрімко подешевшав, найпомітніше у банках. Детальніше з курсом купівлі/продажу в обмінниках, банках та на чорному ринку можна ознайомитись далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (-80 копійок проти 4 жовтня). Тоді як продають її за 41,20 гривні за долар (-40 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39 гривень (-5 копійок), а продають в середньому за 40,25 гривні за євро (-20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,59 гривні (-4 копійки), а продають – за 41,25 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-4 копійки), а продають – за (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,46 гривні (+41 копійка) та продаж – 40,50 гривні (-62 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,80 гривні (-58 копійок), а продаж – 41,31 гривні (+1 копійка).

(-58 копійок), а продаж – (+1 копійка). Євро продають по 39,46 гривні (-36 копійок), а купують за 40,22 гривні (-40 копійок).

Що відбувається з курсом долара

Курс долара у банках від початку цього тижня знизився на 1,2 гривні та на майже гривню в обмінниках та на чорному ринку. Однак, економічний експерт, у коментарі 24 каналу, підкреслив, що це коливання курсу, а не стабілізація гривні.

Олег Пендзин Економічний експерт, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Він рухається в тому коридорі, який є: від 41 до 42,5 гривні за долар. Це не є падіння, це – звичайне коливання. Якщо врахувати проєкт бюджету, то середньорічний курс який закладений на наступний рік 42 гривні, офіційний курс. Тобто готівковий буде вищий. Тому я не думаю, що в даній ситуації це укріплення гривні є визначальним фактором.

Нагадаємо, раніше Борис Кушнірук, у коментарі 24 каналу, порівнював готівковий курс долара до гривні з маятником, коли він тягнеться, то в бік знецінення чи збільшення долара, то потім трохи повертається назад. Він також наголошував, що це триватиме до закінчення війни.

Яким буде курс протягом цього тижня

Анна Золотько прогнозує, що курс долара цього тижня може знаходитись в коридорі 41,2 – 42,2 гривні за долар, але за умови більш-менш рівного інформаційного поля. На її думку, будь-які серйозні загальні зміни можуть викликати більші коливання.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Додатковим фактором підтримки гривні має стати й збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті з 50 тисяч до 100 тисяч гривень, вважає експертка.