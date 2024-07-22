Нова психологічна позначка: чого чекати від курсу долара цього тижня

Курс долара нині активно зміцнюється на ринку валют й продовжує свою тенденцію до зростання. Цього тижня ситуація кардинально мінятися не буде.

Що відбувалося на валютному ринку

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що вже у минулий понеділок котирування на ВРУ подолали психологічну позначку 41 гривня за долар та почали динамічно зростати. Пікових позначок вартість долара на валютних торгах сягнула у четвер – тоді котирування сягнуло 40,65 гривні за долар.

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Динамічний курсовий рух був спровокований значним підвищенням попиту на іноземну валюту. З одного боку, до прискореної купівлі валюти імпортерів штовхала сама динаміка курсу, з іншого, додатковий попит формувався як за рахунок додаткових бюджетних витрат, так і через збільшення попиту на доволі коштовні товари енергоавтономності.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Середньоденний обсяг торгів на ВРУ минулого тижня різко збільшився до 243 мільйонів доларів, це майже на 62 мільйони доларів більше, ніж тижнем раніше. При цьому обсяг інтервенцій НБУ сягнув 950,2 мільйона доларів. Це максимальний показник від кінця травня.

Зростання курсу у безготівковому сегменті спровокувало дуже швидке збільшення вартості долара й у готівковому сегменті. На піку тут вона навіть сягала позначки 42 гривні за долар. Це, очевидно, зависока ціна, обумовлена різким підсиленням девальваційних очікувань населення. І, думаю, вже на початку цього тижня слід очікувати на здешевшання долара на готівковому ринку.

Чого чекати на цьому тижні

Золотько розповіла, що перші котирування у понеділок вранці на ВРУ опустилися в діапазон 41,3 – 41,4 гривні за долар. Тому цього тижня слід очікувати на зміцнення гривні в усіх сегментах ринку. Здебільшого через:

прискорення продажів валюти експортерами, які поспішатимуть отримати гривню в обмін на валютну виручку за якомога вищим курсом

пригнічений попит з боку імпортерів, що були дуже активними протягом минулого тижня.

Волатильності ринку цього тижня може додати засідання комітету з монетарної політики НБУ та оголошення рішення про перегляд облікової ставки. НБУ давав сигнали ринку, що готовий опустити облікову ставку ще на 0,5% у липні. Проте зростання курсу, що робить менш привабливими гривневі заощадження для населення, може стати приводом відкласти зниження ставки. В такому разі гривня отримає невеличку психологічну підтримку,

– сказала вона.

Тож протягом цього тижня прогнозується, що готівковий курс долара буде коливатися на рівні 41,4 – 42 гривні за долар.