Что происходило на валютном рынке

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что уже в минувший понедельник котировки на ВРУ преодолели психологическую отметку 41 гривна за доллар и начали динамично расти. Пиковых отметок стоимость доллара на валютных торгах достигла в четверг – тогда котировки достигли 40,65 гривны за доллар.

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Динамичное курсовое движение было спровоцировано значительным повышением спроса на иностранную валюту. С одной стороны, к ускоренной покупке валюты импортеров толкала сама динамика курса, с другой, дополнительный спрос формировался как за счет дополнительных бюджетных расходов, так и из-за увеличения спроса на довольно дорогие товары энергоавтономности.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Среднедневной объем торгов на ВРУ на прошлой неделе резко увеличился до 243 миллионов долларов, это почти на 62 миллиона долларов больше, чем неделей ранее. При этом объем интервенций НБУ достиг 950,2 миллиона долларов. Это максимальный показатель с конца мая.

Рост курса в безналичном сегменте спровоцировал очень быстрое увеличение стоимости доллара и в наличном сегменте. На пике здесь она даже достигала отметки 42 гривны за доллар. Это, очевидно, слишком высокая цена, обусловленная резким усилением девальвационных ожиданий населения. И, думаю, уже в начале этой недели следует ожидать удешевления доллара на наличном рынке.

Чего ждать на этой неделе

Золотько рассказала, что первые котировки в понедельник утром на ВРУ опустились в диапазон 41,3 – 41,4 гривны за доллар. Поэтому на этой неделе следует ожидать укрепления гривны во всех сегментах рынка. В основном из-за:

ускорения продаж валюты экспортерами, которые будут спешить получить гривну в обмен на валютную выручку по как можно более высокому курсу

подавленного спроса со стороны импортеров, которые были очень активными в течение прошлой недели.

Волатильности рынку на этой неделе может добавить заседание комитета по монетарной политике НБУ и объявления решения о пересмотре учетной ставки. НБУ давал сигналы рынку, что готов опустить учетную ставку еще на 0,5% в июле. Однако рост курса, который делает менее привлекательными гривневые сбережения для населения, может стать поводом отложить снижение ставки. В таком случае гривна получит небольшую психологическую поддержку,

– сказала она.

Поэтому в течение этой недели прогнозируется, что наличный курс доллара будет колебаться на уровне 41,4 – 42 гривны за доллар.