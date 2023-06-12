Курс зміниться: чи подолає долар психологічну позначку найближчими днями

Вартість готівкової валюти в українських банках перевищує курс в обмінниках. Ситуація є досить незвичною для ринку, а тому очікуються певні курсові зміни.

Що буде з курсом долара

Як розповіла 24 каналу банкірка Анна Золотько, ситуація, що склалась, призведе до певного росту курсу готівкового долара, а також пожвавлення попиту на нього з боку населення. За її прогнозом, в період з 12 по 18 червня він перебуватиме в діапазоні від 36,9 до 37,5 гривні.

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Втім, зазначає банкірка, передумов для значного здорожчання долара в середині місяця немає.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Як і очікувалося, подолати психологічну позначку 37 гривень за долар готівковий курс минулого тижня так і не зміг. Й навряд чи це вдасться найближчими днями.

Курс намагались розвернути

Водночас, зауважила Золотько, протягом 5 – 11 червня "на готівковому валютному ринку було зроблено 2 спроби розвернути курсовий тренд". Зробити це хотіли для стимулювання "бодай невеличкого" здорожчання долара.

Втім, обидві спроби провалились – і за підсумками тижня гривня навіть дещо зміцнилася. Причини:

слабкий попит;

збільшення пропозиції іноземної валюти.

За даними Національного банку, вже кілька вікендів поспіль українці більше продають валюти, ніж купують. Здебільшого цей тренд є результатом чергової хвилі зміцнення гривні, яка стимулює продаж валюти та зменшує попит,

– пояснила банкірка.

Який курс сьогодні

Станом на ранок 12 червня банки продавали долар по 37,3 гривні, а купували по 36,9 гривні.

продавали долар по 37,3 гривні, а купували по 36,9 гривні. Обмінники – по 37,22 гривні та 36,85 гривні відповідно.

– по 37,22 гривні та 36,85 гривні відповідно. На чорному ринку курс встановили на рівні 37,05 гривні в купівлі та 37,15 гривні в продажу.