Що буде з курсом долара
Як розповіла 24 каналу банкірка Анна Золотько, ситуація, що склалась, призведе до певного росту курсу готівкового долара, а також пожвавлення попиту на нього з боку населення. За її прогнозом, в період з 12 по 18 червня він перебуватиме в діапазоні від 36,9 до 37,5 гривні.
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Втім, зазначає банкірка, передумов для значного здорожчання долара в середині місяця немає.
Як і очікувалося, подолати психологічну позначку 37 гривень за долар готівковий курс минулого тижня так і не зміг. Й навряд чи це вдасться найближчими днями.
Курс намагались розвернути
Водночас, зауважила Золотько, протягом 5 – 11 червня "на готівковому валютному ринку було зроблено 2 спроби розвернути курсовий тренд". Зробити це хотіли для стимулювання "бодай невеличкого" здорожчання долара.
Втім, обидві спроби провалились – і за підсумками тижня гривня навіть дещо зміцнилася. Причини:
- слабкий попит;
- збільшення пропозиції іноземної валюти.
За даними Національного банку, вже кілька вікендів поспіль українці більше продають валюти, ніж купують. Здебільшого цей тренд є результатом чергової хвилі зміцнення гривні, яка стимулює продаж валюти та зменшує попит,
– пояснила банкірка.
Який курс сьогодні
- Станом на ранок 12 червня банки продавали долар по 37,3 гривні, а купували по 36,9 гривні.
- Обмінники – по 37,22 гривні та 36,85 гривні відповідно.
- На чорному ринку курс встановили на рівні 37,05 гривні в купівлі та 37,15 гривні в продажу.