Ситуація стабільна

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в середині червня в Україні не очікується різких змін готівкового курсу валют. За його прогнозом, вартість долара коливатиметься в діапазоні від 37 до 38 гривень, а євро – від 40 до 41 гривні.

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Крім того, зазначив він, різниця між офіційним та курсом "обмінників" істотно не зміниться. Максимально прогнозований її рівень – до 2,5%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс валют загалом залишатиметься стабільним з незначними коливаннями. За всіма ознаками, курсовий "коридор" для долара та євро збережеться в межах 1 гривні: очікується, що курс долара коливатиметься в діапазоні 37–38 гривні з домінуванням до нижньої межі коридору та дрібними його "проривами", а євро – 40–41 гривні.

Що забезпечує стабільність

Заходи НБУ зі збереження балансу між попитом і пропозицією на валюту.

Продовження політики популяризації гривні "як найбільш надійної валюти для збереження та примноження наявних статків".

для збереження та примноження наявних статків". Потужна макрофінансова допомога від партнерів.

Лєсовий нагадує: за даними Міністерства фінансів, за 5 місяців 2023 року від ЄС, США та МВФ, без врахування допомоги інших країн-партнерів, Україна отримала сумарно понад 16,8 мільярда доларів.

Крім того, найближчими днями очікується, що Україна отримає другий транш за 4–річної програмою співпраці з МВФ на 900 мільйонів доларів. США ж виділили грант на 1,25 мільярда доларів, а в ЄС анонсували програму підтримки України до 2027 року на десятки мільярдів євро.

Розвиток економіки.

Зокрема, йдеться про завершення посівної кампанії, розвиток малого та середнього бізнесу, поступове збільшення обсягів виробництва та торгівлі.

А крім того – про зростання податкових надходжень: у травні вони вперше з початку широкомасштабного вторгнення перевищили зовнішні запозичення.

Експортні надходження та потенційне розширення переліку експортованих товарів та продукції,

Ефективні дії ЗСУ зі звільнення захоплених територій.

Що може змінити поточну ситуацію

Водночас, зазначив Лєсовий, учасники валютного ринку пильно слідкуватимуть за низкою запланованих на 12–18 червня подій, які можуть стати певними "маркерами" для розвитку подальшої ситуації. Йдеться про:

розгляд Нацбанком рівня облікової ставки;

оприлюднення детального звіту про рівень інфляції у травні.

Проте, з високою долею вірогідності, можна прогнозувати, що впродовж 12-18 червня на валютному ринку збережеться статус–кво,

– констатував Лєсовий.

Який курс валют встановили 8 червня

Готівковий курс долара:

зранку банки продавали долар по 37,3 гривні, а купували по 36,85 гривні;

обмінники – по 37,28 гривні та 36,6 гривні відповідно;

на чорному ринку курс встановили на рівні 37,1 гривні в купівлі та 37,2 гривні в продажу.

Готівковий курс євро: