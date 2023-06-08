Чому попит на валюту зріс

У травні НБУ продав 1,96 мільярда доларів. Викупив же до резервів 63,3 мільйона. Таким чином чистий продаж валюти у травні збільшився до 1,9 мільярда доларів.

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Як пояснили в регуляторі, високий попит на іноземну валюту спричинила низка факторів:

інтенсивні ремонтні роботи в енергосистемі та закупівля обладнання підприємствами машинобудування та паливно–енергетичного комплексу;

необхідність забезпечувати розрахунків з міжнародними платіжними системами з боку банків.

Що з курсом

В​одночас, зазначили в НБУ, відхилення курсу сірого ринку від офіційного зберігається у вузькому діапазоні. Він складає менше 3%.

Який курс долара 8 червня

Зранку банки продавали долар по 37,3 гривні, а купували по 36,85 гривні.

продавали долар по 37,3 гривні, а купували по 36,85 гривні. Обмінники – по 37,28 гривні та 36,6 гривні відповідно.

– по 37,28 гривні та 36,6 гривні відповідно. На чорному ринку курс встановили на рівні 37,1 гривні в купівлі та 37,2 гривні в продажу.

Який курс євро