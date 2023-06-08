Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 8 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,85 гривні (-5 копійок проти 7 червня), а продаж – 37,30 гривні (-2 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 39,75 гривні (-3 копійки), а продають в середньому за 40,30 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,60 гривні (-21 копійка), а продаж – 37,28 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,17 гривні (-48 копійок), а продаж – 40,35 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,20 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 40,02 гривні (+5 копійок), а продають за 40,17 гривні (-1 копійка).

Що буде з курсом ближче до осені

Як розповідав банкір Тарас Лєсовий 24 Каналу раніше, є ймовірність, що ближче до осені з’являться певні ознаки поступового "з’єднання" готівкового та офіційного курсів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на вдосконалену НБУ інституційну стратегію "Фінансова фортеця України", особливо, що стосується мети стійкої гривні, можемо припустити, що ближче до осені з’являться певні ознаки поступового "з’єднання" офіційного, банківського та курсу обмінників в один курс.

За словами банкірки Анни Золотько, на початку червня гривня почала стрімко зміцнюватися. Такий тренд обмежує попит та збільшує пропозицію.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мій погляд, цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку перебуватиме в діапазоні 37 – 37,6 гривні за долар.

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