Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 7 червня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (без змін проти 6 червня), а купити за 37,32 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 39,80 гривні (без змін), а продають в середньому за 40,40 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,67 гривні (-22 копійки), а продаж – 37,21 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продаж – (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,46 гривні (-31 копійка), а продаж – 40,26 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,08 гривні (-7 копійок), а продаж – 37,20 гривні (-6 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (-6 копійок). Євро купують по 39,97 гривні (-11 копійок), а продають за 40,18 гривні (-7 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що теперішнє зміцнення гривні спричинило обмеження попиту та збільшення пропозиції. Крім цього, на її думку, курс теж буде без кардинальних змін.