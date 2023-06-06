Що коїться з курсом
Станом на ранок 6 червня долар в банках становив нижче 37 гривень. Це вперше, коли валюта два дні поспіль коштувала не більше 36,90 гривні. Що цікаво, в обмінниках долар теж зупинився на такому рівні.
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Водночас економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу розповів, що курс на сьогодні стабільний. А на зміни в обмінниках не варто орієнтуватися все через те, що це лише десята частка того, що відбувається на торгах щодня на безготівковому ринку, міжбанку.
Є всі підстави для того, щоб безготівковий курс, а це 90% усіх операцій, зберігався стабільно. НБУ навіть збираються робити пом'якшення й переходити до плаваючого валютного курсу ближчими місяцями.
Долар цього тижня: чого чекати
До слова, Гетман додав, що на валютному ринку підстав для різкого росту курсу не має, як і для укріплення гривні. Отже, очікувати на суттєві зміни не варто.
Експерт зауважив, що коливання в рамках 1—2 гривень – це норма. І людям не варто звертати на це увагу.
Цей курс важливий більше для контрабандистів, які закуповують "чорний" товар, для певних "схемників" та маніпулянтів, а також для тих, хто хоче під подушкою зберігати євро та долари,
– додає співрозмовник.
Скільки коштує долар
- Курс у банках станом на ранок: готівковий долар можна продати в середньому за 36,90 гривні, а купити за 37,38 гривні.
- Курс в обмінниках: купують долар в середньому за 37,00 гривні, а продають – за 37,28 гривні.
- Курс на чорному ринку: купівля долара в середньому на рівні 37,15 гривні, а продаж – 37,26 гривні.