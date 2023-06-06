Что происходит с курсом

По состоянию на утро 6 июня доллар в банках составил ниже 37 гривен. Это впервые, когда валюта два дня подряд стоила не больше 36,90 гривны. Что интересно, в обменниках доллар тоже остановился на таком уровне.

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В то же время экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу рассказал, что курс на сегодняшний день стабилен. А на изменения в обменниках не стоит ориентироваться потому, что это только десятая доля происходящего ежедневно на торгах на безналичном рынке, межбанке.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Есть все основания для того, чтобы безналичный курс, а это 90% всех сделок, сохранялся стабильно. НБУ даже собирается делать смягчение и переходить к плавающему валютному курсу в ближайшие месяцы.

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К слову, Гетман добавил, что на валютном рынке оснований для резкого роста курса нет, как и для укрепления гривны. Следовательно, ожидать существенных изменений не стоит.

Эксперт отметил, что колебания в рамках 1 – 2 гривен – это норма. И людям не стоит обращать на это внимание.

Этот курс важен для контрабандистов, закупающих "черный" товар, для определенных "схемщиков" и манипуляторов, а также для тех, кто хочет под подушкой хранить евро и доллары,

– добавляет собеседник.

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