Курс валют в банках

По данным "Минфина", 7 июня наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 36,90 гривны (без изменений против 6 июня), а купить за 37,32 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 39,80 гривны (без изменений), а продают в среднем по 40,40 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,67 гривны (-22 копейки), а продажа – 37,21 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,46 гривны (-31 копейка), а продажа – 40,26 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,08 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,20 гривны (-6 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-6 копеек). Евро покупают по 39,97 гривны (-11 копеек), а продают за 40,18 гривны (-7 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Канала банкирша Анна Золотько рассказала, что нынешнее укрепление гривни повлекло за собой ограничение спроса и увеличение предложения. Кроме того, по ее мнению, курс тоже будет без кардинальных изменений.