Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 7 июня наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 36,90 гривны (без изменений против 6 июня), а купить за 37,32 гривны (-5 копеек).

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  • Наличное евро банки покупают за 39,80 гривны (без изменений), а продают в среднем по 40,40 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,67 гривны (-22 копейки), а продажа – 37,21 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 39,46 гривны (-31 копейка), а продажа – 40,26 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,08 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,20 гривны (-6 копеек).
  • Евро покупают по 39,97 гривны (-11 копеек), а продают за 40,18 гривны (-7 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Канала банкирша Анна Золотько рассказала, что нынешнее укрепление гривни повлекло за собой ограничение спроса и увеличение предложения. Кроме того, по ее мнению, курс тоже будет без кардинальных изменений.

Анна Золотко

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

На этой неделе стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37 – 37,6 гривны за доллар.