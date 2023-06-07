Чому прогноз покращили
Покращенню прогнозу посприяли два фактори. Які також створюють можливості для повернення до обмеженої гнучкості обмінного курсу вже у 2023 році.
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Цими факторами, зазначають аналітики, є:
- сприятливий макроекономічний фон;
- покращення ситуації на валютному ринку.
Що буде з інфляцією
Разом зі зміцненням гривні на кінець 2023 року експерти прогнозують й нижчий, ніж очікувалось раніше, рівень інфляції – 12,5 відсоткового пункту. За попереднім прогнозом він був на 3,5 відсоткового пункту вищим.
Причин цього бачать дві:
- покращення прогнозу валютного курсу;
- більш стрімке, ніж очікувалось, сповільнення темпів споживчої інфляції в останні місяці.
Що буде з курсом на початку літа
Зі свого боку, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько зазначає: на початку червня готівковий курс долара перебуватиме в межах 37 – 37,6 гривні.
За її словами, це є наслідком стрімкого зміцнення української валюти – що, зауважує вона, обмежує попит та збільшує пропозицію. Адже:
- ті з українців, хто планував продати долари, намагаються це зробити якомога раніше;
- покупці, навпаки, вичікують на прийнятніший курс.
Який курс сьогодні
- Зранку 7 червня банки продавали долар по 37,32 гривні, а купували по 36,9 гривні.
- Обмінники – по 37,28 гривні та 37 гривні відповідно.
- На чорному ринку курс встановили на рівні 37,08 гривні в купівлі та 37,2 гривні в продажу.