Почему прогноз улучшили
Улучшению прогноза поспособствовали два фактора. Которые также создают возможности для возврата к ограниченной гибкости обменного курса уже в 2023 году.
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Этими факторами, отмечают аналитики, являются:
- благоприятный макроэкономический фон;
- улучшение ситуации на валютном рынке.
Что будет с инфляцией
Вместе с укреплением гривни на конец 2023 года эксперты прогнозируют и более низкий, чем ожидалось ранее, уровень инфляции – 12,5 процентного пункта. По предварительному прогнозу он был на 3,5 процентного пункта выше.
Причин этого видят две:
- улучшение прогноза валютного курса;
- более стремительное, чем ожидалось, замедление темпов потребительской инфляции в последние месяцы.
Что будет с курсом в начале лета
Со своей стороны, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отмечает: в начале июня наличный курс доллара будет находиться в пределах 37 – 37,6 гривны.
По ее словам, это следствие стремительного укрепления украинской валюты – что, замечает она, ограничивает спрос и увеличивает предложение. Ведь:
- те из украинцев, кто планировал продать доллары, пытаются это сделать как можно раньше;
- покупатели, напротив, выжидают на более приемлемый курс.
Какой курс сегодня
- Утром 7 июня банки продавали доллар по 37,32 гривны, а покупали по 36,9 гривны.
- Обменники – по 37,28 гривны и 37 гривны соответственно.
- На черном рынке курс установили на уровне 37,08 гривны в покупке и 37,2 гривны в продаже.