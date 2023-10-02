Різке зростання долара: що відбувається на ринку валют

Минулий тиждень виявився дуже нервовим для готівкового валютного ринку. У перші дні долар динамічно дорожчав, реагуючи на підвищений попит.

Яким буде курс долара у жовтні

На останньому тижні вересня, у понеділок та вівторок, НБУ зафіксував значні сплески попиту на іноземну валюту з боку населення за усіма каналами. Про ситуацію на фінансовому ринку 24 Каналу розповіла банкірка Анна Золотько.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Пікових позначок його вартість досягла у вівторок, коли курс перетнув позначку 38,6 гривень за долар. Окремі представники ринку тестували навіть рівень 38,75 гривень за долар.

Золотько зазначає, що на готівковому ринку денні показники були більшими на 7 – 9 мільйонів доларів за середні рівні. Обсяг купівлі безготівкової валюти у перші дні тижня сягав 30 мільйонів доларів, що вдвічі більше звичайних показників.

Вже починаючи з середи ситуація на ринку почала заспокоюватися. Обсяги купівлі валюти населенням почали знижуватися, а готівковий курс, реагуючи на скорочення попиту, почав доволі швидко падати.

До вихідних вартість американського долара опустилася до 38,1 – 38,2 гривні за долар. До "спокійних" 15 копійок скоротилася й різниця між курсами продажу та купівлі долара США на сірому ринку,

– повідомляє банкірка

Таке динамічне зростання курсу певний час підтримувало панічний попит і водночас було очевидно, що за курсовим сплеском має настати період корекції. Золотько акцентує, що він настав навіть раніше, ніж очікували учасники ринку: вже ввечері вівторка вартість долара на готівковому ринку опустилася до 38,4 – 38,5 гривні за долар.

На мою думку, цього тижня курс долара знаходитиметься в коридорі 37,7 – 38,5 гривні за долар,

– прогнозує Золотько

Банкірка вважає, що більша частина цього тижня має пройти відносно спокійно. Хоча стабілізаційні процеси на ринку ще не завершені й коливання курсу навіть протягом одного дня можуть бути доволі відчутними. При цьому очікується невеличке зміцнення гривні протягом перших днів тижня, та помірне зростання вартості долара наприкінці, через наближення перехідної дати та значних виплат зарплат українцям.

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