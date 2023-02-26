Долар сильно впав з початку року: чого чекати від курсу навесні

Вже понад пів року офіційний курс долара залишається незмінним, чого не скажеш про готівковий курс. Він відчутно відрізняється від офіційного, однак останніми місяцями є стабільним. Гривня навіть потрохи зміцнюється.

Чи продовжиться ця тенденція навесні та які фактори наразі мають вплив на курс, дізнавалися журналісти 24 Каналу.

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Що відбувається з готівковим курсом

З початку року середній курс долара у банках зменшився майже на гривню – з 40,8 гривні до 39,85 гривні. Проте, таке зміцнення гривні навряд чи буде довгим, каже інвестбанкір.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital У нас курс зафіксований і різниця офіційного курсу та готівкового буде зберігатись. Проте можна сказати, що найближчим часом якогось тиску на гривню у бік її послаблення немає.

За словами експерта, зміцнення гривні слідує після її ослаблення, яке сезонно сталося близько Нового року. "Це пов'язано з тим, що у цей час з бюджету багато грошей було вилито до економіки. Це щороку призводить до певного послаблення гривні", – пояснює він.

На міцнішання національної валюти впливають також і інші фактори: це і фінансові, і психологічні чинники, і стабільний експорт. Одним із головних орієнтирів для готівкового ринку є офіційний курс Нацбанку, який з літа зберігається на рівні 36,6 гривні за долар.

Чи збереже Нацбанк офіційний курс

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, динаміку курсу задає НБУ, оскільки 90% операцій відбуваються безготівково по фіксованому курсу 36,6 гривні за долар. І лише близько 10% операцій – в готівковому напрямку, який плаває в межах 39 – 41 гривень.

На думку експерта, Нацбанк поки не планує скасовувати фіксований курс, хоча гривня набула певної стабільності.

Щодо прогнозів, то є очікування, що НБУ сподобалась політика, яку він проводить. Він не хоче повертатись до гнучкого курсоутворення, хоча для цього вже є всі підстави. Курс нікуди не полетить, а навпаки може ще й укріплюватись гривня,

– прогнозує Гетман.

Якщо регулятор теоретично і може скасувати фіксований курс, то підстав для його перегляду у бік збільшення точно немає. Це вкрай позитивна новина для українців. Адже спочатку збільшення офіційного курсу здавалося неминучим.

У нас позитивний платіжний баланс, у нас скорочується дірка по торговому балансу, є позитивні очікування, то я не бачу жодних підстав переглядати у бік збільшення цей курс. Так, в бюджеті він передбачений більший, але бюджет буде ще багато разів протягом року коригуватись,

– зазначає він.

Які передумови потрібні для повернення до плавучого курсу

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначав, що режим фіксованого обмінного курсу досі актуальний. Саме він відіграє важливу роль у забезпеченні цінової та фінансової стабільності країни. Тож найближчим часом регулятор не відпустить курс.

Однією із найголовніших передумов є поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки. В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції;

Важливо, щоб валютний ринок ставав все менш чутливим до ситуативних факторів.

Крім того, валютний ринок повинен стати кращим, більш збалансованим. А облікова ставка повинна відновити свій статус і дієвість як основного монетарного інструменту.

Як депозити впливають на курс

Одним з інструментів хеджування, які впровадив регулятор, є тримісячні та шестимісячні депозити з офіційним курсом НБУ. По закінченню терміну вкладу, накопичення обов'язково виплачуються в гривні. Як може вплинути така велика гривнева маса на готівковий ринок, ми побачимо згодом.

Проте, на думку Сергія Фурси, вкладники, скоріше за все, продовжують строк депозиту, тому такі масові виплати не сильно впливають на курс.

Нацбанк також заохочує комерційні банки збільшувати вигідність депозитів для того, щоб гроші перебували в економіці. Останнім часом банки підняли депозитні ставки.

Таким чином регулятор намагається акумулювати зайву ліквідність і зменшити потенційний тиск на гривню,

– каже Сергій Фурса.

Як змінилися депозитні ставки

За останній місяць ряд банків суттєво підвищив депозитні ставки. Наприклад, Юнекс Банк за останній місяць збільшив річну депозитну ставку аж на 2 відсотки. Наразі середня ставка в українських банках на 12 місяців вкладу становить 14,77%. На 9, 6 та 3 місяці – відповідно 14,63%, 14,48%, та 13,44%.

Курс долара зараз

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 24 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,40 гривні (+5 копійок проти 23 лютого), а купити за 39,90 гривні (без змін).

Готівкою євро банки купують за 41,40 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,10 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,50 гривні (+33 копійки), а продають – за 39,77 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 41,30 гривні (+2 копійки), а продаж – 42 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,60 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,70 гривні (+5 копійок).

Євро купують по 41,70 гривні (-5 копійок), а продають за 41,85 гривні (-10 копійок).