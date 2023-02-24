Ситуація на готівковому ринку
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, зауважив, з огляду на те що зміна курсу протягом банківського дня не перевищує 0,2% – дає підстави говорити, ринок "живий" і помірно динамічний.
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Варто зауважити, що незначне пожвавлення серед покупців валютної готівки, викликане зміцненням гривні стосовно долара, при скороченні пропозиції може мати зворотний ефект: будь-який дефіцит валюти здатний спричинити штучне зростання курсу.
Що забезпечу курсову стабільність
Банкір вважає, що збереження балансу між попитом і пропозицією на готівковому ринку – один із важливих чинників курсової стабільності. Також зауважу що сьогоднішня рівновага багато в чому досягається стратегією НБУ.
Наприклад, один із дієвих інструментів – це впроваджених конвертаційних програм. Такі програми дають змогу громадянам купувати валюту за курсом вищим у середньому на 10 – 12% від офіційного з її подальшим розміщенням на депозитах. Своєчасні валютні інтервенції регулятора "гасять" надмірний попит, це можна назвати "гармонізацією" попиту і пропозиції,
– пояснює Марченко.
Яким буде курс долара наступного тижня
Банкір зауважує, що наразі немає питомих передумов до глобальних курсових змін. З огляду на вплив таких економічних чинників:
- помірний рівень інфляції,
- стабільні облікова ставка та офіційний курс валют,
- обсяги міжнародної макрофінансової допомоги.
Отже, за всіма ознаками в період з 27 лютого по 5 березня готівковий курс долара, попри можливі несуттєві коливання на 0,3 – 0,5 гривень збережеться у своєму звичному коридорі в 39,5 – 40,5 гривні за долар,
– прогнозує Марченко.
Який курс долара зараз на готівковому ринку
- В банках можна продати в середньому за 39,40 гривні, а купити за 39,90 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 39,50 гривні, а продають – за 39,77 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,60 гривні, а продаж – 39,70 гривні.