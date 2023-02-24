Ситуация на наличном рынке
Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, отметил, учитывая, что изменение курса в течение банковского дня не превышает 0,2% – дает основания говорить, рынок "живой" и умеренно динамичный.
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Следует заметить, что незначительное оживление среди покупателей валютной наличности, вызванное укреплением гривни по отношению к доллару, при сокращении предложения может иметь обратный эффект: любой дефицит валюты может вызвать искусственный рост курса.
Что обеспечу курсовую стабильность
Банкир считает, что сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке является одним из важных факторов курсовой стабильности. Также отмечу, что сегодняшнее равновесие во многом достигается стратегией НБУ.
Например, один из действенных инструментов – это внедренные конвертационные программы. Такие программы позволяют гражданам покупать валюту по курсу выше в среднем на 10 – 12% от официального с дальнейшим размещением на депозитах. Своевременные валютные интервенции регулятора "гасят" чрезмерный спрос, это можно назвать "гармонизацией" спроса и предложения,
– объясняет Марченко.
Каким будет курс доллара на следующей неделе
Банкир отмечает, что пока нет удельных предпосылок для глобальных курсовых изменений. Учитывая влияние таких экономических факторов:
- умеренный уровень инфляции,
- стабильные учетная ставка и официальный курс валют,
- объемы международной макрофинансовой помощи
Следовательно, по всем признакам в период с 27 февраля по 5 марта наличный курс доллара, несмотря на возможные несущественные колебания на 0,3 – 0,5 гривен, сохранится в своем привычном коридоре. 39,5 – 40,5 гривны за доллар,
– прогнозирует Марченко.
Какой курс доллара сейчас на наличном рынке
- В банках можно продать в среднем за 39,40 гривны, а купить за 39,90 гривны.
- В обменниках покупают доллар в среднем за 39,50 гривны, а продают – за 39,77 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,60 гривны, а продажа – 39,70 гривны.