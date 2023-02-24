Ситуация на наличном рынке

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, отметил, учитывая, что изменение курса в течение банковского дня не превышает 0,2% – дает основания говорить, рынок "живой" и умеренно динамичный.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Следует заметить, что незначительное оживление среди покупателей валютной наличности, вызванное укреплением гривни по отношению к доллару, при сокращении предложения может иметь обратный эффект: любой дефицит валюты может вызвать искусственный рост курса.

Что обеспечу курсовую стабильность

Банкир считает, что сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке является одним из важных факторов курсовой стабильности. Также отмечу, что сегодняшнее равновесие во многом достигается стратегией НБУ.

Предоставляем, что НБУ придерживается политики фиксированного курса Летом регулятор резко повысил его на 25% и с тех пор удерживает на уровне 36,6 гривны.

Например, один из действенных инструментов – это внедренные конвертационные программы. Такие программы позволяют гражданам покупать валюту по курсу выше в среднем на 10 – 12% от официального с дальнейшим размещением на депозитах. Своевременные валютные интервенции регулятора "гасят" чрезмерный спрос, это можно назвать "гармонизацией" спроса и предложения,

– объясняет Марченко.

Каким будет курс доллара на следующей неделе

Банкир отмечает, что пока нет удельных предпосылок для глобальных курсовых изменений. Учитывая влияние таких экономических факторов:

умеренный уровень инфляции,

стабильные учетная ставка и официальный курс валют,

объемы международной макрофинансовой помощи

Следовательно, по всем признакам в период с 27 февраля по 5 марта наличный курс доллара, несмотря на возможные несущественные колебания на 0,3 – 0,5 гривен, сохранится в своем привычном коридоре. 39,5 – 40,5 гривны за доллар,

– прогнозирует Марченко.

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