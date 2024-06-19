Офіційні курси валют опустилися в ціні

Американська валюта за останню добу втратила 10 копійок, а євро – 9 копійок. Завтра очікується, що НБУ майже не змінить вартість долара, водночас європейська валюта подорожчає.

Офіційний курс 19 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,54 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 18 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,44 гривні, що на 9 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 20 червня:

долар – 40,53 гривні,

євро – 43,57 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 19 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41 гривню.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,10 гривні , а продаж – 40,98 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,85 гривні, а продаж – 40,95 гривні.

Скільки коштує 100 доларів

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що цього тижня попит на валюту буде знижуватися, а на ринку буде відносна стабільність.

Анна Золотько Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Очікується помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку.

Золотько прогнозує, що курс долара може коливатися від 40,70 до 41,30 гривні за долар.

Водночас 100 доларів за таких умов коштуватиме від 4 070 гривень до 4 130 гривень.

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