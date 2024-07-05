Липневі сюрпризи: як зміниться курс долара влітку

У весняний період долар зазнав значних коливань. Влітку курс має бути стабільнішим. Можемо припустити, що річна кульмінація на валютному ринку переноситься на осінь, коли інфляція очікувано стане більш відчутною.

Що відбувається на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що зміни на валютному ринку влітку досить кволі та цілком прогнозовані. Особливо, якщо порівнювати їх з активними квітнем і травнем.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Основні валютні зміни відбуваються в межах нових коридорів 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 ривень за євро. При цьому ситуативно коридори стають значно вужчими, наприклад, 40,4 – 40,7 гривні за долар. Не винятком стане і наступний тиждень: валютні зміни у тижневому розрізі взагалі будуть малопомітними та досить очікуваними.

Впродовж наступного тижня на ринок, як і раніше, впливатиме низка економічних факторів, зокрема:

розвиток експортних можливостей та поповнення міжнародних валютних резервів;

монетарна політика регулятора;

макрофінансова допомога;

економічна стратегія країни.

Очікується, що рівень попиту на валюту буде більш-менш збалансованим з пропозицією, а загальна активність на ринку матиме сезонний характер: вона знизиться в середньому на 10 – 15%,

– наголошує Лєсовий.

Яким буде курс після 8 липня

"Літня пауза" на валютному ринку триватиме і наступного тижня. Основні характеристики цього періоду, на думку Лєсового будуть такі:

Щоденні курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,3 – 0,5 гривні.

0,3 – 0,5 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.

Як ми й прогнозували, після квітнево-травневої девальвації гривні, яка сумарно за 2 місяці склала 4%, у червні вона була "нульовою". Ба більше – станом на 1 липня гривня зміцнилася на 8 копійок, відтак офіційний курс долара склав 40,45 гривні проти 40,53 гривні на 1 червня,

– уточнює банкір.

А от коридори валютних коливань, за словами банкіра, з 8 по 14 липня на міжбанку складатимуть 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро. На готівковому ринку цей показник буде 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро