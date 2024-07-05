Июльские сюрпризы: как изменится курс доллара летом

В весенний период доллар претерпел значительные колебания. Летом курс должен быть более стабильным. Можем предположить, что летняя кульминация на валютном рынке переносится на осень, когда инфляция ожидаемо станет более ощутимой.

Что происходит на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что изменения на валютном рынке летом достаточно слабые и вполне прогнозируемые. Особенно, если сравнивать их с активными апрелем и маем.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Основные валютные изменения происходят в пределах новых коридоров 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривен за евро. При этом ситуативно коридоры становятся значительно уже, например, 40,4 – 40,7 гривны за доллар. Не исключением станет и следующая неделя: валютные изменения в недельном разрезе вообще будут малозаметными и достаточно ожидаемыми.

В течение следующей недели на рынок, по-прежнему, будет влиять ряд экономических факторов, в частности:

развитие экспортных возможностей и пополнение международных валютных резервов;

монетарная политика регулятора;

макрофинансовая помощь;

экономическая стратегия страны.

Ожидается, что уровень спроса на валюту будет более-менее сбалансированным с предложением, а общая активность на рынке будет иметь сезонный характер: она снизится в среднем на 10 – 15%,

– отмечает Лесовой.

Каким будет курс после 8 июля

"Летняя пауза" на валютном рынке продлится и на следующей неделе. Основные характеристики этого периода, по мнению Лесового будут следующие:

Ежедневные курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,3 – 0,5 гривны.

0,3 – 0,5 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.

Как мы и прогнозировали, после апрельско-майской девальвации гривны, которая суммарно за 2 месяца составила 4%, в июне она была "нулевой". Более того – по состоянию на 1 июля гривна укрепилась на 8 копеек, поэтому официальный курс доллара составил 40,45 гривны против 40,53 гривны на 1 июня,

– уточняет банкир.

А вот коридоры валютных колебаний, по словам банкира, с 8 по 14 июля на межбанке составят 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро. На наличном рынке этот показатель будет 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро