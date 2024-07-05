Що відбувається на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що зміни на валютному ринку влітку досить кволі та цілком прогнозовані. Особливо, якщо порівнювати їх з активними квітнем і травнем.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Основні валютні зміни відбуваються в межах нових коридорів 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 ривень за євро. При цьому ситуативно коридори стають значно вужчими, наприклад, 40,4 – 40,7 гривні за долар. Не винятком стане і наступний тиждень: валютні зміни у тижневому розрізі взагалі будуть малопомітними та досить очікуваними.

Впродовж наступного тижня на ринок, як і раніше, впливатиме низка економічних факторів, зокрема:

розвиток експортних можливостей та поповнення міжнародних валютних резервів;

монетарна політика регулятора;

макрофінансова допомога;

економічна стратегія країни.

Очікується, що рівень попиту на валюту буде більш-менш збалансованим з пропозицією, а загальна активність на ринку матиме сезонний характер: вона знизиться в середньому на 10 – 15%,

– наголошує Лєсовий.

Яким буде курс після 8 липня

"Літня пауза" на валютному ринку триватиме і наступного тижня. Основні характеристики цього періоду, на думку Лєсового будуть такі:

Щоденні курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,3 – 0,5 гривні.

0,3 – 0,5 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.

Як ми й прогнозували, після квітнево-травневої девальвації гривні, яка сумарно за 2 місяці склала 4%, у червні вона була "нульовою". Ба більше – станом на 1 липня гривня зміцнилася на 8 копійок, відтак офіційний курс долара склав 40,45 гривні проти 40,53 гривні на 1 червня,

– уточнює банкір.

А от коридори валютних коливань, за словами банкіра, з 8 по 14 липня на міжбанку складатимуть 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро. На готівковому ринку цей показник буде 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро

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