Что происходит на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что изменения на валютном рынке летом достаточно слабые и вполне прогнозируемые. Особенно, если сравнивать их с активными апрелем и маем.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Основные валютные изменения происходят в пределах новых коридоров 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривен за евро. При этом ситуативно коридоры становятся значительно уже, например, 40,4 – 40,7 гривны за доллар. Не исключением станет и следующая неделя: валютные изменения в недельном разрезе вообще будут малозаметными и достаточно ожидаемыми.

В течение следующей недели на рынок, по-прежнему, будет влиять ряд экономических факторов, в частности:

развитие экспортных возможностей и пополнение международных валютных резервов;

монетарная политика регулятора;

макрофинансовая помощь;

экономическая стратегия страны.

Ожидается, что уровень спроса на валюту будет более-менее сбалансированным с предложением, а общая активность на рынке будет иметь сезонный характер: она снизится в среднем на 10 – 15%,

– отмечает Лесовой.

Каким будет курс после 8 июля

"Летняя пауза" на валютном рынке продлится и на следующей неделе. Основные характеристики этого периода, по мнению Лесового будут следующие:

Ежедневные курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,3 – 0,5 гривны.

0,3 – 0,5 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.

Как мы и прогнозировали, после апрельско-майской девальвации гривны, которая суммарно за 2 месяца составила 4%, в июне она была "нулевой". Более того – по состоянию на 1 июля гривна укрепилась на 8 копеек, поэтому официальный курс доллара составил 40,45 гривны против 40,53 гривны на 1 июня,

– уточняет банкир.

А вот коридоры валютных колебаний, по словам банкира, с 8 по 14 июля на межбанке составят 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро. На наличном рынке этот показатель будет 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро

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