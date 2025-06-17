Тут ситуація стабільна: як змінився курс долара в середині червня 2025

Тиждень, що минув, показав відсутність різких ринкових шоків. Саме це створило комфортні умови для валютних операцій, а також знизило ризики для вкладників і бізнесу.

Що відбувалося з курсом долара в червні Банкірка Ганна Золотько у коментарі 24 Каналу вказала, що готівковий курс у відділеннях банків поступово укріплював гривню й коливався в досить вузьких межах. Читайте також Внаслідок падіння цін: у травні зменшилися російські доходи від експорту нафти Як змінювався готівковий курс протягом тижня: у понеділок – 41,12 – 41,66 гривні за долар;

у вівторок і середу – 41,15 – 41,69 гривні за долар;

у четвер – 41,11 – 41,67 гривні за долар;

в п’ятницю стабілізувався на рівні 41,09 – 41,63 гривні за долар. Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Офіційний курс у другому тижні червня розпочався з помірного "девальваційного" тренду, до середини тижня курс зафіксувався на рівні 41,50 гривні за долар, а з четверга гривня зміцнилася. У п’ятницю тренд на зміцнення гривні підтвердився: курс знизився до 41,49 гривні за долар. На міжбанківському ринку України тиждень розпочинався з поступового подорожчання долара: У понеділок котирування відкрилися на рівні 41,41 гривні за долар, а до обіду 9 червня піднялися до 41,51 гривні за долар, завершивши день на позначці 41,55 гривні за долар.

котирування відкрилися на рівні 41,41 гривні за долар, а до обіду 9 червня піднялися до 41,51 гривні за долар, завершивши день на позначці 41,55 гривні за долар. У вівторок і середу курс коливався між 41,53 гривні за долар зранку у вівторок та 41,48 гривні за долар у другій половині середи.

курс коливався між 41,53 гривні за долар зранку у вівторок та 41,48 гривні за долар у другій половині середи. У четвер торги розпочалися з 41,48 гривні за долар і поступово зросли до 41,51 гривні за долар перед тим, як до обіду почати знижуватися й завершити день на позначці 41,38 гривні за долар.

торги розпочалися з 41,48 гривні за долар і поступово зросли до 41,51 гривні за долар перед тим, як до обіду почати знижуватися й завершити день на позначці 41,38 гривні за долар. У п’ятницю гривня стартувала з 41,42 гривні за долар, а до кінця дня долар подорожчав на 5 копійок, закривши тиждень на рівні 41,47 гривні за долар. Зверніть увагу! Золотько вважає, що наступного тижня ситуація на валютному ринку України залишиться стабільною. Завдяки режиму "керованої гнучкості" коливання курсу долара можуть бути плавними (за умови відсутності будь-яких драйверів).