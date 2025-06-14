Банкір розповів чи сягне долар 42 гривень

Банкір Тарас Лєсовий у коментар 24 Каналу розповів, що мінімальний показник курсу долара з 16 червня може скласти 41,60 гривні за валюту, у той час, як максимальний показник – 41,90 гривні.

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Через те, що в на ринку валют діє режим керованої гнучкості, різких стрибків ціни валюти не варто очікувати, а регулятор збалансовує інтервенціями попит та пропозицію на ринку.

Цікаво! З початку червня попит на долари на 5 – 7% перевищує пропозицію.

Лєсовий додає, що поточні коливання американської валюти можуть бути досить прогнозованими і не нестимуть загрози для "стрункості" ринку.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку У травні рівень інфляції зріс на 1,3%, а у річному вимірі – до 15,9%. Водночас як очікується, такий рівень є піковим і надалі рівень цін поволі спадатиме. І саме в цей час, що є важливим для розуміння стабільності ринку, Нацбанк не дозволить курсу долара бити нові рекорди.

Таким чином, на ринку курси будуть в таких діапазонах: