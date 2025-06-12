Коли Україна зможе обігнати Росію у сфері економіки
Таку заяву він зробив у середу, 11 червня, пише 24 Канал з посиланням на слухання.
Читайте також Це станеться вперше з початку війни: Україна готова платити
Зокрема Бессент навів за приклад Польщу. Економіка країни після падіння Берлінської стіни була такого ж розміру, як українська. Однак станом на зараз більша втричі.
Міністр фінансів США припустив, що через два десятиліття, українська економіка може стати більшою за російську економіку за умови:
- належного управління;
- стратегічних партнерств;
- глобальних інвестицій.
Зверніть увагу! Зі слів міністра, це забезпечить дуже сильний та екстремальний стримувальний фактор від того, хто б не управляв Росією тоді.
Що наразі робить Америка для посилення економіки України?
Задля посилення економіки України, адміністрація Трампа активно працює над якнайшвидшим початком роботи американо-українського інвестиційного фонду з відбудови. Зокрема планується велика конференція в Римі щодо відбудови України.