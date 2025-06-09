Які борги погасить Україна

Розмір цього внеску – 125,7 мільйона SDR. Відповідно, до теперішнього курсу це орієнтовно – 171 мільйон доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Загалом у 2022 році Україна отримала – 2 мільярди SDR за програмою RFI. За теперішнім курсом, це приблизно – 2,67 мільярда доларів. Кошти надходили двома траншами.

Зверніть увагу! Погасити цей зовнішній борг Україна має до кінця 2027 року. Загалом, "повернення" коштів буде відбуватися через 16 рівномірно розподілених траншів.

У 2025 році Україна передасть МВФ – 3 мільярди доларів, з них:

2,3 мільярда доларів – погашення заборгованості;

0,7 мільярда доларів – на процентні платежі.

Нагадаємо! Україна також отримує допомогу від МВФ за програмою EFF.