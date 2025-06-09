Какие долги погасит Украина

Размер этого взноса – 125,7 миллиона SDR. Согласно, к нынешнему курсу это ориентировочно – 171 миллион долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Всего в 2022 году Украина получила – 2 миллиарда SDR по программе RFI. По нынешнему курсу, это примерно – 2,67 миллиарда долларов. Средства поступали двумя траншами.

Обратите внимание! Погасить этот внешний долг Украина должна до конца 2027 года. В общем, "возвращение" средств будет происходить через 16 равномерно распределенных траншей.

Всего в 2025 году Украина передаст МВФ – 3 миллиарда долларов, из них:

2,3 миллиарда долларов – погашение задолженности;

0,7 миллиарда долларов – на процентные платежи.

Напомним! Украина также получает помощь от МВФ по программе EFF.