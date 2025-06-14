Банкир рассказал достигнет ли доллар 42 гривен
Банкир Тарас Лесовой в комментарий 24 Канала рассказал, что минимальный показатель курса доллара с 16 июня может составить 41,60 гривны за валюту, в то время, как максимальный показатель – 41,90 гривны.
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Из-за того, что в на рынке валют действует режим управляемой гибкости, резких скачков цены валюты не стоит ожидать, а регулятор сбалансирует интервенциями спрос и предложение на рынке.
Интересно! С начала июня спрос на доллары на 5 – 7% превышает предложение.
Лесовой добавляет, что текущие колебания американской валюты могут быть достаточно прогнозируемыми и не будут нести угрозы для "стройности" рынка.
В мае уровень инфляции вырос на 1,3%, а в годовом измерении – до 15,9%. В то же время как ожидается, такой уровень является пиковым и в дальнейшем уровень цен будет медленно спадать. И именно в это время, что является важным для понимания стабильности рынка, Нацбанк не позволит курсу доллара бить новые рекорды.
Таким образом, на рынке курсы будут в таких диапазонах:
- на межбанке – 41,60 – 41,90 гривны за доллар,
- на наличном рынке – 41,60 – 41,80 гривны за доллар.