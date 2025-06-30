Не так все й очікувано: як змінився курс долара в кінці червня 2025

Минулий тиждень пройшов під знаком помірного зміцнення гривні. Винятком став лише вівторок, коли офіційний курс долара незначно зріс.

Що відбувалось з курсом долара в кінці червня

Банкірка Ганна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що тиск на гривню зменшився завдяки надходженню зовнішнього фінансування. Йдеться, зокрема, про транші від ЄС та МВФ, що підтримали валютні резерви країни.

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Зверніть увагу! НБУ і надалі утримує ситуацію під контролем, проводячи валютні інтервенції та забезпечуючи плавне коливання курсу без різких стрибків.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank На готівковому ринку попит на долар з боку населення залишався стриманим, тож без різких сплесків купівлі курс мав змогу поступово знижуватись.

Як змінювався середній курс в обмінниках на минулому тижні:

у понеділок середні курси в обмінниках були найвищими за тиждень: у межах 41,50 – 42,10 гривень за долар;

у вівторок спостерігалися значення 41,79 – 42,03 гривень за долар;

а вже в середу курс не перевищував 42 гривень за долар і коливався в діапазоні 41,36 – 41,90 гривень за долар;

у четвер продовжилася динаміка укріплення гривні: 41,26 – 41,82 гривні за долар;

п’ятницю, долар дещо підріс, закріпившись у межах 41,31 – 41,85 гривні за долар.

Минулого тижня валютний ринок в Україні залишався стабільним. Долар поступово дешевшав, а гривня зміцнювалась. Основна причина – низький попит на валюту. Лише в п’ятницю курс трохи зріс, а до того переважала тенденція до зниження,

– каже Золотько.

Що відбувалося з доларом на минулому тижні:

У понеділок усе було спокійно: день почався з курсу 41,90 гривень за долар, і завершився на рівні 41,92 гривні за долар.

У вівторок долар помітно подешевшав – на 18 копійок. Зранку він коштував 41,90 гривень за долар, а закінчив день на позначці 41,72 гривні за долар.

У середу тренд на здешевлення продовжився, але вже повільніше: долар знизився з 41,75 до 41,64 гривні за долар.

У четвер курс майже не змінювався, стартував з 41,58 гривні за долар і завершився на 41,57 гривні за долар, що теж означає зміцнення гривні.

А от у п’ятницю ситуація трохи змінилася: день почався з 41,57 гривні за долар, але до вечора долар подорожчав до 41,73 гривні за долар.

Що буде з курсом долара на початку липня 2025

На цьому тижні курс долара, ймовірно, буде відносно стабільним, можливі незначні коливання в межах 20 – 30 копійок. Гривня може трохи зміцнитися, якщо попит на готівкову валюту залишатиметься низьким.

Зверніть увагу! Через початок місяця, коли компанії сплачують податки, зарплати та роблять закупівлі, попит на валюту може тимчасово зрости. Це, імовірно, створить невеликий тимчасовий тиск на курс.