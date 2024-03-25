Збільшення попиту на долар: чому курс знову зріс

Валютні торги на ВРУ протягом минулого тижня відзначилися підвищеною волатильністю. Попит на іноземну валюту суттєво зріс і це, своєю чергою, сильно вплинуло на курс.

Що відбувалося на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що попит на минулому тижні призвів до динамічного зростання курсу долара. Уже в перші дні тижня він перевищив значення 39 гривень за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це автоматично призвело до подорожчання іноземної валюти при купівлі безготівковими каналами та викликало відповідну реакцію готівкового сегменту ринку. Пікових позначок тут курс сягнув у вівторок, коли вартість долару торкалася позначки 39,4 гривень за долар.

Золотько наголошує, що у відповідь на ці тренди регулятор збільшив інтенсивність валютних інтервенцій на ВРУ. Лише за минулий тиждень їхній обсяг становив 680,9 мільйона доларів. Це понад вдвічі більше за показники позаминулого тижня.

Це дозволило зменшити тиск на гривню і зрештою більшу частину тижня торги на ВРУ відбувалися нижче психологічної позначки 39 гривень за долар,

– пояснює банкірка.

Яким буде курс на цьому тижні

Варто зазначити, що зростання курсу до позначок понад 39 гривень за долар не призвело до відчутної реакції на готівковому ринку За статистикою регулятора, протягом минулого тижня населення в середньому за день купувало валюти на 15 мільйонів більше, ніж продавало. Для порівняння, наприкінці січня різниця сягала 70 – 80 мільйонів доларів на день.

Цього тижня я очікую на доволі широкий коридор курсових коливань на міжбанку. Орієнтиром для ринку на найближчий час, схоже, буде позначка 39 гривень за долар. На мою думку, вартість валюти у готівковому сегменті протягом цього тижня знаходитиметься в діапазоні 38,8 – 39,5 гривень за долар,

– прогнозує банкірка.

Золотько зауважує, що на обмежений попит населення на купівлю валюти вказують й курсові показники на готівковому ринку, які лише на 10 – 15 копійок перевищують котирування на міжбанку. На цьому тижні готівковий ринок буде слідувати безготівковому курсовому тренду. Різниця між цими курсами, вірогідно, не перевищить 10 – 20 копійок.