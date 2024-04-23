Курс долара наприкінці 2024 року: що прогнозують експерти

Ймовірно протягом 2024 року середній курс долара становитиме 40,33 гривні. А от наприкінці року експерти прогнозують курс на рівні 41,67 гривні.

Курс долара наприкінці 2024 року

У Мінекономіки опублікували консенсус-прогноз за квітень 2024 року експертів та чиновників. У ньому враховані прогнози двох категорій експертів:

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оптимістично налаштованих, які прогнозують з огляду на те, що війна закінчиться у 2024 році;

інша група припускає, що війна може тривати довше.

Тож перша група прогнозує, середній курс у 2025 році на рівні – 42,6 гривні та зросте до 45,7 гривні до 2026 року. Інша група очікує середній курс 42,70 гривні та зростання до 44,80 гривні наприкінці року

Курс долара 23 квітня

Протягом доби курс долара неочікувано впав у діапазоні 5 – 57 копійок. Найпомітнішим спад був на чорному ринку та в обмінниках.