Курс валют у банках
- Станом на ранок 23 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,50 гривні (-10 копійок проти 22 квітня), а продаж – 40,05 гривні (-5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,95 гривні (-15 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,60 гривні (-30 копійок), а продаж – 39,77 гривні (-23 копійок).
- Євро купують за 42,58 гривні (-32 копійки), а продають за 42,80 гривні (-30 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 38,97 гривні (-57 копійок), а продають – за 39,87 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,87 гривні (-55 копійок), а продаж – 43,17 гривні (+6 копійок).
Скільки коштуватиме курс долара
Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня попит на іноземну валюту на внутрішньому ринку України суттєво збільшився.
Золотько додає, що з одного боку таке пожвавлення призвело до збільшення обсягів інтервенцій Нацбанку в 695 мільйонів доларів. А з іншого – до зростання котирувань.
Курсовий сплеск у безготівковому сегменті призвів до синхронного подорожчання долара й на готівковому ринку. Наприкінці тижня за один долар просили 40,10 – 40,20 гривні.
Прогнозуючи курс цього тижня, банкірка наголошує, що варто очікувати глибшого зміцнення гривні.
Я розраховую на помірне зміцнення гривні цього тижня. На мою думку, вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,5 – 40,3 гривні,
– каже вона.