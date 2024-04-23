Курс валют у банках

Станом на ранок 23 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,50 гривні (-10 копійок проти 22 квітня), а продаж – 40,05 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,95 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,60 гривні (-30 копійок), а продаж – 39,77 гривні (-23 копійок).

(-30 копійок), а продаж – (-23 копійок). Євро купують за 42,58 гривні (-32 копійки), а продають за 42,80 гривні (-30 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 38,97 гривні (-57 копійок), а продають – за 39,87 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.

(-57 копійок), а продають – за (-12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,87 гривні (-55 копійок), а продаж – 43,17 гривні (+6 копійок).

Скільки коштуватиме курс долара

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня попит на іноземну валюту на внутрішньому ринку України суттєво збільшився.

Важливо! Середньоденний обсяг торгів майже досягнув позначки 200 мільйонів доларів – це в півтора раза більше, ніж тижнем раніше.

Золотько додає, що з одного боку таке пожвавлення призвело до збільшення обсягів інтервенцій Нацбанку в 695 мільйонів доларів. А з іншого – до зростання котирувань.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Курсовий сплеск у безготівковому сегменті призвів до синхронного подорожчання долара й на готівковому ринку. Наприкінці тижня за один долар просили 40,10 – 40,20 гривні.

Прогнозуючи курс цього тижня, банкірка наголошує, що варто очікувати глибшого зміцнення гривні.

Я розраховую на помірне зміцнення гривні цього тижня. На мою думку, вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,5 – 40,3 гривні,

– каже вона.

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