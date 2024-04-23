Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,50 гривны (-10 копеек против 22 апреля), а продажа – 40,05 гривни (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,60 гривны (-30 копеек), а продажа – 39,77 гривны (-23 копеек).

(-30 копеек), а продажа – (-23 копеек). Евро покупают за 42,58 гривны (-32 копейки), а продают за 42,80 гривны (-30 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 38,97 гривны (-57 копеек), а продают – за 39,87 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.

(-57 копеек), а продают – за (-12 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,87 гривны (-55 копеек), а продажа – 43,17 гривны (+6 копеек).

Сколько будет стоить курс доллара

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на прошлой неделе спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке Украины существенно увеличился.

Важно! Среднедневной объем торгов почти достиг отметки 200 миллионов долларов – это в полтора раза больше, чем неделей ранее.

Золотько добавляет, что с одной стороны такое оживление привело к увеличению объемов интервенций Нацбанка в 695 миллионов долларов. А с другой – к росту котировок.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Курсовой всплеск в безналичном сегменте привел к синхронному подорожанию доллара и на наличном рынке. В конце недели за один доллар просили 40,10 – 40 40,20 гривны.

Прогнозируя курс на этой неделе, банкир отмечает, что стоит ожидать более глубокого укрепления гривны.

Я рассчитываю на умеренное укрепление гривны на этой неделе. По моему мнению, стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 39,5 – 40,3 гривны,

– говорит она.

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