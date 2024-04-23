Курс валют в банках
- По состоянию на утро 23 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,50 гривны (-10 копеек против 22 апреля), а продажа – 40,05 гривни (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (-15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,60 гривны (-30 копеек), а продажа – 39,77 гривны (-23 копеек).
- Евро покупают за 42,58 гривны (-32 копейки), а продают за 42,80 гривны (-30 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 38,97 гривны (-57 копеек), а продают – за 39,87 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,87 гривны (-55 копеек), а продажа – 43,17 гривны (+6 копеек).
Сколько будет стоить курс доллара
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на прошлой неделе спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке Украины существенно увеличился.
Золотько добавляет, что с одной стороны такое оживление привело к увеличению объемов интервенций Нацбанка в 695 миллионов долларов. А с другой – к росту котировок.
Курсовой всплеск в безналичном сегменте привел к синхронному подорожанию доллара и на наличном рынке. В конце недели за один доллар просили 40,10 – 40 40,20 гривны.
Прогнозируя курс на этой неделе, банкир отмечает, что стоит ожидать более глубокого укрепления гривны.
Я рассчитываю на умеренное укрепление гривны на этой неделе. По моему мнению, стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 39,5 – 40,3 гривны,
– говорит она.