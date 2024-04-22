Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,60 гривны (+17 копеек против 19 апреля), а продажа – 40,10 гривны (+15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,30 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43,10 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,10 гривны (+10 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 42,90 гривны (+5 копеек), а продают за 43,10 гривны (+9 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,75 гривны (+1 копейка), а продают – за 40,20 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продают – за (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,77 гривны (-1 копейка), а продажа – 43,19 гривны (-10 копеек).

Каким будет курс перед Пасхой

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в последнюю неделю апреля наличный рынок почти полностью будет зависеть от курсовых колебаний на межбанке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус банка Возможны временные исключения ближе к концу месяца из-за приближения Пасхи, когда предложение валюты может незначительно возрасти.

Лесовой добавляет, что с 26 апреля и до конца месяца возможно определенное оживление стоимости, вызванное грядущей Пасхой.

Обратите внимание! Этот период краткосрочных колебаний быстро завершится, и до 10 мая курсы могут вернуться к значениям середины апреля.

Банкир прогнозирует, что с 22 апреля по 30 апреля курсовые коридоры могут быть ориентировочно в таких пределах:

на межбанковском рынке: 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро,

39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро, на наличном рынке: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

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