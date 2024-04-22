Курс валют в банках
- По состоянию на утро 22 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,60 гривны (+17 копеек против 19 апреля), а продажа – 40,10 гривны (+15 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,30 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43,10 гривны (+25 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,10 гривны (+10 копеек).
- Евро покупают за 42,90 гривны (+5 копеек), а продают за 43,10 гривны (+9 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,75 гривны (+1 копейка), а продают – за 40,20 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,77 гривны (-1 копейка), а продажа – 43,19 гривны (-10 копеек).
Каким будет курс перед Пасхой
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в последнюю неделю апреля наличный рынок почти полностью будет зависеть от курсовых колебаний на межбанке.
Возможны временные исключения ближе к концу месяца из-за приближения Пасхи, когда предложение валюты может незначительно возрасти.
Лесовой добавляет, что с 26 апреля и до конца месяца возможно определенное оживление стоимости, вызванное грядущей Пасхой.
Банкир прогнозирует, что с 22 апреля по 30 апреля курсовые коридоры могут быть ориентировочно в таких пределах:
- на межбанковском рынке: 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро,
- на наличном рынке: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.