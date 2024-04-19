Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 19 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,43 гривны (+6 копеек против 18 апреля), а продажа – 39,95 гривны (+10 копеек).

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  • Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,20 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,85 гривны (+10 копеек), а продажа – 40 гривен (+15 копеек).
  • Евро покупают по 42,85 гривны (+14 копеек), а продают за 43,01 гривны (+11 копеек).

Курс в обменниках

  • Обменники покупают доллар в среднем за 39,62 гривны (+10 копеек), а продают – за 40,07 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колебалось на уровне: покупка – 42,67 гривны (-13 копеек), а продажа – 43,12 гривны (+5 копеек).

Что будет с долларом в этом году

Как рассказал 24 Каналу эксперт Даниил Монин, Нацбанк сегодня держит в руках курс, поэтому стоимость будет зависеть именно от регулятора.

Даниил Монин

Экономист

Если США даст финансирование, то денег Украине будет хватать, чтобы держать курс и чтобы закрыть бюджет

В то же время остается неутешительным тот факт, что в случае, когда США не проголосуют за финансовую помощь Украине, то есть вероятность ослабления курса гривны.

По словам Монина, курс более 50 гривен в ближайшие 5 лет вполне вероятен.