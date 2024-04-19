Курс валют у банках
- Станом на ранок 19 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,43 гривні (+6 копійок проти 18 квітня), а продаж – 39,95 гривні (+10 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,85 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,85 гривні (+10 копійок), а продаж – 40 гривень (+15 копійок).
- Євро купують за 42,85 гривні (+14 копійок), а продають за 43,01 гривні (+11 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 39,62 гривні (+10 копійок), а продають – за 40,07 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,67 гривні (-13 копійок), а продаж – 43,12 гривні (+5 копійок).
Що буде з доларом цього року
Як розповів 24 Каналу експерт Данило Монін, Нацбанк сьогодні тримає у руках курс, тому вартість залежатиме саме від регулятора.
Якщо США дасть фінансування, то грошей Україні вистачатиме, щоб тримати курс і щоб закрити бюджет
Водночас залишається невтішним той факт, що у випадку, коли США не проголосують за фінансову допомогу Україні, то є ймовірність ослаблення курсу гривні.
За словами Моніна, курс у понад 50 гривень у найближчі 5 років цілком ймовірний.