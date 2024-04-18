Курс валют у банках

Станом на ранок 18 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,37 гривні (+2 копійки проти 17 квітня), а продаж – 39,85 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,10 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 42,80 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні (+7 копійок), а продаж – 39,85 гривні (+5 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 42,71 гривні (+2 копійки), а продають за 42,90 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,35 гривні (-8 копійок), а продають – за 39,88 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продають – за (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,37 гривні (-10 копійок), а продаж – 43 гривні (+10 копійок).

На який курс очікує бізнес

Нагадуємо, що в IV кварталі 2023 року бізнес очікував на курс на рівні 40,06 гривні за долар. А у III кварталі – 40 гривень.

На сьогодні, за даними НБУ, частка опитаних вважає, що впродовж 2024 року курс гривні не буде більшим, ніж 40 гривень.

Втім зросла частка респондентів, які очікують коливання на рівні – 40,1 – 44 гривні за долар.

Важливо! Опитування за І квартал 2024 року проводилося з 31 січня до 27 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни.

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