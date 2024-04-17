Хто сплатив найбільший податок
З січня по березень цього року, найбільшу кількість податків та зборів сплатили представники царини "Фінансової та страхової діяльності". Їхня частка від загальних надходжень до Зведеного бюджету склала 19,3%.
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Також значний вклад у бюджет принесли такі галузі:
- "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" сплатили 15,3% від загального об'єму податків та зборів;
- "Переробна промисловість" – 13,4%;
- "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 9,9%.
Як змінились показники за рік
За рік відбулося значне зростання надходжень у бюджет. Зокрема від галузі "Фінансова та страхова діяльність", порівнюючи з аналогічним періодом (з січня по березень) сплата збільшилась у 10,5 раза, тобто стала більшою на 75,8 мільярда гривень. У інших сферах ситуація така:
- "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – показник зростання склав 26,9% або 14,1 мільярда гривень;
- "Переробна промисловість" – 20,5% або на 9,9 мільярда гривень;
- "Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність" – 47,3% – 8,8 мільярда гривень.