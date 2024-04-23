Курс доллара в конце 2024 года

В Минэкономики опубликовали консенсус-прогноз за апрель 2024 года экспертов и чиновников. В нем учтены прогнозы двух категорий экспертов:

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  • оптимистично настроенных, которые прогнозируют, учитывая то, что война закончится в 2024 году;
  • другая группа предполагает, что война может длиться дольше.

Поэтому первая группа прогнозирует, средний курс в 2025 году на уровне – 42,6 гривны и вырастет до 45,7 гривны к 2026 году. Другая группа ожидает средний курс 42,70 гривны и рост до 44,80 гривны в конце года

Курс доллара 23 апреля

В течение суток курс доллара неожиданно упал в диапазоне 5 – 57 копеек. Самым заметный спад был на черном рынке и в обменниках.

  • В банках: покупка – 39,50 гривны, продажа – 40,05 гривны 40 05 гривны;
  • В обменниках: покупка – 38,97 гривны, продажа – 39,87 гривны;
  • На черном рынке: покупка – 39,60 гривны, продажа – 39,77 гривны.