Курс доллара в конце 2024 года

В Минэкономики опубликовали консенсус-прогноз за апрель 2024 года экспертов и чиновников. В нем учтены прогнозы двух категорий экспертов:

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оптимистично настроенных, которые прогнозируют, учитывая то, что война закончится в 2024 году;

другая группа предполагает, что война может длиться дольше.

Поэтому первая группа прогнозирует, средний курс в 2025 году на уровне – 42,6 гривны и вырастет до 45,7 гривны к 2026 году. Другая группа ожидает средний курс 42,70 гривны и рост до 44,80 гривны в конце года

Курс доллара 23 апреля

В течение суток курс доллара неожиданно упал в диапазоне 5 – 57 копеек. Самым заметный спад был на черном рынке и в обменниках.