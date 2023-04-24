Як змінився курс долара за вихідні
Готівковий курс протягом вихідних демонстрував різносторонню динаміку. Так, наприклад, за вихідні американська валюта подешевшала на чорному ринку, а от в банках навпаки зросла.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 24 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,70 гривні (без змін проти 21 квітня), а купити за 38,25 гривні (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривня (без змін), а продають в середньому за 41,85 гривні (+15 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,75 гривні (+7 копійок), а продають – за 38,15 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,35 гривні (+25 копійок), а продаж – 41,77 гривні (-8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,01 гривні (-9 копійок), а продаж – 38,15 гривні (-8 копійок).
- Євро купують по 41,55 гривні (без змін), а продають за 41,70 гривні (-7 копійок).
Чого чекати від курсу цього тижня
За прогнозом банкіра Германа Марченка, яким він поділився у коментарі 24 Каналу, готівкові курси долара та євро залишаться на рівні 37–38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро.
Однак ринок не буде статичним: в останню декаду квітня матимуть місце незначні коливання курсів у розмірі 0,2 – 0,3 (гривень до долара) та 0,4 – 0,5 (гривень до євро). При цьому, як і впродовж останніх двох місяців, різниця між курсом покупки й продажу не перевищить 0,15 – 0,25 гривні.