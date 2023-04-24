Однак ринок не буде статичним: в останню декаду квітня матимуть місце незначні коливання курсів у розмірі 0,2 – 0,3 (гривень до долара) та 0,4 – 0,5 (гривень до євро). При цьому, як і впродовж останніх двох місяців, різниця між курсом покупки й продажу не перевищить 0,15 – 0,25 гривні.