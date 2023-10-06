Курс долара у жовтні: як реагуватиме ринок на спекулятивний тиск

Оскільки банки перейшли на гнучкий курс, є велика імовірність коливання національної валюти. Значні зміни можна очікувати і у готівковому секторі.

Прогноз курсу на жовтень

Попри те, що значна кількість людей очікували від гнучкого курсу сильні коливання – так не сталося. НБУ наголошує, що ситуація у будь-якому випадку контролюється. Зараз значення долара залишається таким же приблизно, як і у вересні.

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Антон Болдирєв Директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанк Готівковий курс мав більшу амплітуду коливань і знаходився в діапазоні 38 – 38,5 гривні за долар, підвищившись відносно серпня не більше 1%.

Банкірка Анна Золотько вважає, що восени девальваційні настрої традиційно зростають. Цьогоріч, ситуацію ще підсилила загальна паніка відносно переходу курсу до гнучкого. Відповідно до цього, долар збільшується. Окремо банкірка виділила 2 причини виникнення чуток.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Перша з них була приурочена до засідання монетарного комітету. Друга з’явилася наприкінці місяця та не мала виражених асоціацій з якимись подіями чи заявами. Але і перша, і друга спричинили помітне зростання курсу.

Окремо Золотько виділила дату 14 вересня – день, коли були опубліковані рішення по обліковій ставці. Не можна заперечувати і вплив контрактування імпорту.

В цей період вартість американського долару на готівковому ринку зростала до пікових 38,7 гривні за долар. Курсова динаміка мала усі ознаки панічного попиту. Населення купувало валюту за усіма доступними каналами: онлайн у застосунках, на тримісячний депозит, готівкою.

– підсумовує Золотько.

Обмеження у вигляді максимальної суми – 50 тисяч гривень за покупку валюти онлайн, також внесло свої корективи у ринок. Українці все більше надають перевагу безготівковій системі.