Курс доллара в октябре: как будет реагировать рынок на спекулятивное давление

Поскольку банки перешли на гибкий курс, велика вероятность колебания национальной валюты. Значительные изменения можно ожидать и в наличном секторе.

Прогноз курса на октябрь

Несмотря на то, что значительное количество людей ожидали от гибкого курса сильных колебаний, так не произошло. НБУ подчеркивает, что ситуация в любом случае контролируется. Сейчас значение доллара остается таким же примерно, как и в сентябре.

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Антон Болдырев Директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанк Наличный курс имел большую амплитуду колебаний и находился в диапазоне 38 – 38,5 гривны за доллар, повысившись по отношению к августу не более 1%.

Банкирша Анна Золотько считает, что осенью девальвационные настроения традиционно растут. В этом году ситуацию еще усилила всеобщая паника относительно перехода курса к гибкому. Согласно этому, доллар увеличивается. Отдельно банкир выделила 2 причины возникновения слухов.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Первая из них было приурочено к заседанию монетарного комитета. Вторая появилась в конце месяца и не имела выраженных ассоциаций с какими-либо событиями или заявлениями. Но и первая, и вторая повлекли заметный рост курса.

Отдельно Золотько выделила дату 14 сентября – день, когда были опубликованы решения по учетной ставке. Нельзя отрицать и влияние контрактирования импорта.

В этот период стоимость американского доллара на наличном рынке росла до пиковых 38,7 гривны за доллар. Курсовая динамика имела все признаки панического спроса. Население покупало валюту по всем доступным каналам: онлайн в приложениях, на трехмесячный депозит, наличными.

– заключает Золотько.

Ограничение в виде максимальной суммы – 50 тысяч гривен за покупку валюты онлайн также внесло свои коррективы в рынок. Украинцы все больше предпочитают безналичную систему.