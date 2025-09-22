Минулого тижня, з 15 по 19 вересня, офіційний курс долара залишався стабільним. В середньому його значення було на рівні 41,23 гривні за один долар.

Який був курс долара минулого тижня? Курси американської готівки у банківських касах теж залишалися доволі сталими, без різких стрибків, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько. Діапазони курсу долара минулого тижня були такими: понеділок – від 40,95 до 41,44 гривні за долар;

вівторок – від 40,92 до 41,42 гривні за долар;

середа – від 40,95 до 41,43 гривні за долар;

четвер – від 41,44 до 41,94 гривні за долар;

п'ятниця – від 41,47 до 41,98 гривні за долар. Через стабільність курсу українцям та бізнесу було простіше планувати обмін та здійснювати касові операції, зазначає банкірка. Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Торги між банками проходили спокійно більшу частину тижня, але в п’ятницю відбулося різке ослаблення гривні. Національний банк підвищив пропозицію доларів, щоби зменшити тиск на курс, та продав валюти на 47% більше, ніж тижнем раніше. Минулого тижня НБУ продовжив пом’якшувати валютні обмеження, зокрема, послабив правила для поштових переказів. Втім, на думку Золотько, ці зміни неповинні викликати сильних потрясінь на валютному ринку.

На понеділок, 22 вересня, НБУ встановив курс на рівні 41,2502 гривні за долар. Інфляція в Україні продовжує знижуватися, а макрофінансова допомога й експортні надходження теж підтримують курс,

– додала банкірка. Важливо! Як зазначає Золотько, у короткостроковій перспективі ситуація на валютному ринку виглядає стабільною. Однак на рух курсу можуть вплинути геополітична невизначеність та загострення воєнних ризиків. Курс долара: що відомо? Курс долара в Україні за вихідні зріс як у банках, так і в обмінниках. За даними Мінфіну, станом на ранок 22 вересня середній курс купівлі валюти у банках становив 41,03 гривні (+0,03 грн від 19 вересня), а продажу – 41,55 гривні (+0,05 грн).

Слід додати, що індекс долара у щодо кошика основних валют піднявся у понеділок на 0,05% і досягнув позначки 97,66 Зростання відбулося переважно через очікування на фінансових ринках. Інвестори чекають виступів представників Федеральної резервної системи цього тижня. Вони сподіваються почути сигнали щодо можливих подальших рішень із процентними ставками.